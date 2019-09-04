Верховный суд объявил решение в отношении лица, насмерть сбившего отца журналиста

В Верховном суде была рассмотрена кассационная жалоба по уголовному делу в отношении работника ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (АЗАЛ) Сеймура Гараева, обвиняемого в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб отец журналиста Имдада Ализаде, ветеран Карабахской войны Али Алиев.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Хафиза Насибова выступили стороны.

По словам представителя гражданского истца-юридического наследника потерпевшего Имдада Ализаде адвоката Абиля Байрамова, согласно кассационной жалобе, поданной ранее из приговора, связанного с поданным по этому делу гражданским иском, Верховный суд повторно вернул дело в апелляционную инстанцию: "В соответствии с решением Верховного суда, Бакинский апелляционный суд рассмотрел жалобу и вынес новое решение. При рассмотрении дела в апелляционной инстанции указанные Верховным судом замечания были устранены и принято решение об удержании с обвиняемого Сеймура Гараева 141 931 маната и выплате средств гражданскому истцу Имдаду Ализаде".

Адвокат заявил о необоснованности жалобы, поданной осужденным-гражданским ответчиком С.Гараевым из постановления, и потребовал не удовлетворять ее.

После совещания суд огласил решение, согласно которому кассационная жалоба сторон не была удовлетворена. Решение об удержании с обвиняемого Сеймура Гараева 141 931 маната и выплате средств гражданскому истцу Имдаду Ализаде было оставлено в силе.

Отметим, что после произошедшей 14 февраля 2016 года аварии Али Алиев 7 месяцев проходил лечение в Центральной клинической больнице и 8 месяцев 17 дней – в "Avrasiya Hospital". Затем его перевели в Бакинский центр здоровья. Находившийся в коме 504 дня А.Алиев скончался 2 июля 2017 года.

На лечение покойного А.Алиева в Клиническом медицинском центре №1 ("Семашко") было потрачено 4 700 манатов, в Центральной клинической больнице – 67 881, в "Avrasiya Hospital" - 59 050 манатов (кроме того, семья покойного осталась должна указанной больнице 11 270 манатов), Бакинском центре здоровья - 5 900 манатов. К уголовному делу прилагаются подтверждающие это официальные квитанции. В то же время на похороны и панихиду потрачено дополнительно около 14 000 манатов. Кроме того, за нанесенный моральный ущерб семья потерпевшего требует от обвиняемого лица компенсацию в размере 15 000 манатов.

Решением суда С.Гараев был приговорен к отбыванию наказания сроком 4 года 11 месяцев и 28 дней в исправительном учреждении участкового типа.

В отношении С.Гараева не избрана мера пресечения в виде ареста, решение о невыезде и нахождении под полицейским надзором осталось в силе без изменений.