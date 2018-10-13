Стали известны контактные номера членов штаба, созданный в связи с оползнем в Бадамдаре - СПИСОК

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана создало специальный штаб для усиления контроля, а также организации в централизованном порядке регулярных наблюдений за оползневым процессом в Бадамдаре.
Как сообщили Report в пресс-службе министерства, члены штаба будут передавать государственным структурам необходимую информацию, а также отвечать на запросы граждан в связи с оползнем.
Представители СМИ могут обращаться к пресс-секретарю министерства экологии и природных ресурсов Ираде Ибрагимовой, для получения информации в связи с оползнем.
Телефонные номера Штаба и его членов:
Штаб - (012) 502 88 11
Шахмирза Сафаров - (050)369 98 26
Азиз Гаралов - (050) 368 41 48
Садиг Амирасланов - (055) 455 37 53
Ягуб Шекералиев - (070) 558 50 15
Теймураз Алекберов - (055) 607 80 40
Камран Насибов - (055) 890 23 38
Эльнур Керимов - (077) 474 40 57
Гошгар Гурбанов - (055) 586 38 36
Напомним, что 12 октября в Сабаильском районе, в поселке Бадамдар активизировался оползень.
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