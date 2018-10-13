Стали известны контактные номера членов штаба, созданный в связи с оползнем в Бадамдаре - СПИСОК

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана создало специальный штаб для усиления контроля, а также организации в централизованном порядке регулярных наблюдений за оползневым процессом в Бадамдаре.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, члены штаба будут передавать государственным структурам необходимую информацию, а также отвечать на запросы граждан в связи с оползнем.

Представители СМИ могут обращаться к пресс-секретарю министерства экологии и природных ресурсов Ираде Ибрагимовой, для получения информации в связи с оползнем.

Телефонные номера Штаба и его членов:

Штаб - (012) 502 88 11

Шахмирза Сафаров - (050)369 98 26

Азиз Гаралов - (050) 368 41 48

Садиг Амирасланов - (055) 455 37 53

Ягуб Шекералиев - (070) 558 50 15

Теймураз Алекберов - (055) 607 80 40

Камран Насибов - (055) 890 23 38

Эльнур Керимов - (077) 474 40 57

Гошгар Гурбанов - (055) 586 38 36

Напомним, что 12 октября в Сабаильском районе, в поселке Бадамдар активизировался оползень.