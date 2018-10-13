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    Стали известны контактные номера членов штаба, созданный в связи с оползнем в Бадамдаре - СПИСОК

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана создало специальный штаб для усиления контроля, а также организации в централизованном порядке регулярных наблюдений за оползневым процессом в Бадамдаре.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства, члены штаба будут передавать государственным структурам необходимую информацию, а также отвечать на запросы граждан в связи с оползнем.

    Представители СМИ могут обращаться к пресс-секретарю министерства экологии и природных ресурсов Ираде Ибрагимовой, для получения информации в связи с оползнем.

    Телефонные номера Штаба и его членов:

    Штаб - (012) 502 88 11

    Шахмирза Сафаров - (050)369 98 26

    Азиз Гаралов - (050) 368 41 48

    Садиг Амирасланов - (055) 455 37 53

    Ягуб Шекералиев - (070) 558 50 15

    Теймураз Алекберов - (055) 607 80 40

    Камран Насибов - (055) 890 23 38

    Эльнур Керимов - (077) 474 40 57

    Гошгар Гурбанов - (055) 586 38 36

    Напомним, что 12 октября в Сабаильском районе, в поселке Бадамдар активизировался оползень

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