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    Стали известны имена пострадавших в тяжелой аварии в Геранбое

    В результате аварии на землю из багажника рассыпался лук

    Геранбой. 10 июля. REPORT.AZ/ Стали известны личности пострадавших в результате столкновения с препятствием перевозящего лук грузового автомобиля.

    Как сообщает западное бюро Report, авария произошла вечером на проходящей по Геранбойскому району части трассы Баку-Газах.

    В результате столкновения с препятствием грузового автомобиля марки "ГАЗель" различные травмы получили водитель Алиев Гариб Галандар оглу 1966 г.р. и пассажир по имени Анар. Состояние обоих госпитализированных пострадавших среднетяжелое.

    В результате аварии на землю из багажника рассыпался лук, некоторое время движения автомобилей по дороге было затруднено.

    Факт расследуется.

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