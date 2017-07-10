Стали известны имена пострадавших в тяжелой аварии в Геранбое

Геранбой. 10 июля. REPORT.AZ/ Стали известны личности пострадавших в результате столкновения с препятствием перевозящего лук грузового автомобиля.

Как сообщает западное бюро Report, авария произошла вечером на проходящей по Геранбойскому району части трассы Баку-Газах.

В результате столкновения с препятствием грузового автомобиля марки "ГАЗель" различные травмы получили водитель Алиев Гариб Галандар оглу 1966 г.р. и пассажир по имени Анар. Состояние обоих госпитализированных пострадавших среднетяжелое.

В результате аварии на землю из багажника рассыпался лук, некоторое время движения автомобилей по дороге было затруднено.

Факт расследуется.