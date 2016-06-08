Специальная комиссия расследует причины крушения в Афганистане азербайджанского самолета - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В Межгосударственном авиационном комитете будет создана специальная комиссия по расследованию причин крушения в Афганистане принадлежащего Азербайджану самолета "АН-12".

Об этом в ответ на запрос Report сказали из Государственной администрации гражданской авиации.

В Государственной администрации гражданской авиации отметили, что 7 июня руководство структуры национальной авиации Афганистана дало согласие на расследование Межгосударственным авиационным комитетом причин крушения самолета "АН-12".

В состав комиссии также войдут члены Государственной администрации гражданской авиации Азербайджана: "По итогам проделанной технической комиссией работы и предварительного изучения "черных ящиков", комиссия расследует 3 причины: технические неполадки агрегатов самолета, погодные условия - высокая температура и неверные действия экипажа".

Как сообщили из администрации, к расследованиям также будут привлечены представители конструкторского бюро: "Об итогах расследований будет представлена обширная информация".

Отметим, что разбившийся 18 мая самолет был арендован у компании Silk Way для выполнения грузовых перевозок внутри Афганистана.

На борту самолета находились 9 членов экипажа - 5 граждан Азербайджана, 3 гражданина Украины и 1 гражданин Узбекистана (капитан воздушного судна).