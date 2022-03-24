Состояние подорвавшегося на мине в Физули парня удовлетворительное

Обнародовано состояние здоровья Вугара Зульфугарлы, подорвавшегося накануне на мине в освобожденном от оккупации селе Сеид Ахмедли Физулинского района.

Обнародовано состояние здоровья Вугара Зульфугарлы, подорвавшегося накануне на мине в освобожденном от оккупации селе Сеид Ахмедли Физулинского района.

Как сообщает Report, в результате подрыва на мине он получил осколочное ранение левой стопы и перелом позвоночника.

В.Зульфугарлы был помещен в Физулинскую центральную районную больницу, где ему была оказана первая медицинская помощь. Затем его поместили в отделение травматологии Клинического медцентра в Баку. В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное.