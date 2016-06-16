Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Следовавший из Баку в Нахчыван самолет был вынужден вернуться.

Как сообщает Report, следовавший рейсом Баку-Нахчыван самолет, взлетевший из столичного аэропорта 16 июня в 14:50, не долетев до места назначения, вернулся в Баку из-за плохих погодных условий.

Пассажирам заявили, что точной информации о времени очередного рейса пока нет.

В ответ на запрос Report из ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары" (AZAL) сказали, что следовавший рейсом J2 263 самолет E190LR не смог совершить посадку из-за грома: "По этой причине самолет вернули в Баку".

В структуре заявили, что время возобновления отмененного рейса пока неизвестно.