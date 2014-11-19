Скрывшийся с места претупления водитель задержан

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В Баку задержан водитель сбивший дорожного полицейского и скрывшийся с места преступления. Об этом Report сообщили в Главном управлении полиции города Баку (ГУП ГБ).

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 17-го отделения полиции Наримановского районного управления полиции, задержан водитель автомобиля марки Toyota Намик Ханалиев (1966 г.р.). Он подозревается в том, что 18 ноября в 01:15 на проспекте Хатаи совершил автохулиганство и сбил инспектора полка дорожно-патрульной службы.

По факту ведется следствие.