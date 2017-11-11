Сборная Италии проиграла Швеции в первом стыковом матче за выход на ЧМ-2018

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Сборная Швеции одержала победу над командой Италии в первом матче плей-офф квалификации чемпионата мира 2018 года.
Как передает Report, встреча прошла в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол на исходе часа игры забил Якоб Юханссон. Игрок афинского АЕК после вбрасывания аута и скидки со стороны Олы Тойвонена отправил мяч в ворота Джанлуиджи Буффона с помощью рикошета от игрока итальянской сборной.
Ответный матч между шведами и итальянцами пройдёт 13 ноября в Милане.
ЧМ-2018 - Европа. Плей-офф
Швеция – Италия - 1:0
1:0 – Юханссон – 61
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