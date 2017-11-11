 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сборная Италии проиграла Швеции в первом стыковом матче за выход на ЧМ-2018

    Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Сборная Швеции одержала победу над командой Италии в первом матче плей-офф квалификации чемпионата мира 2018 года.

    Как передает Report, встреча прошла в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

    Единственный гол на исходе часа игры забил Якоб Юханссон. Игрок афинского АЕК после вбрасывания аута и скидки со стороны Олы Тойвонена отправил мяч в ворота Джанлуиджи Буффона с помощью рикошета от игрока итальянской сборной.

    Ответный матч между шведами и итальянцами пройдёт 13 ноября в Милане.

    ЧМ-2018 - Европа. Плей-офф

    Швеция – Италия - 1:0

    1:0 – Юханссон – 61

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi