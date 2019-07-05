Россиянка заказала убийство мужа азербайджанцу-пекарю

В Ульяновской области России вступил в силу приговор в отношении гражданина Азербайджана Сахиба Ибрагимова по уголовному делу о заказном убийстве предпринимателя, сообщает Report со ссылкой на сайт прокуратуры области.

Отмечается, что предприниматель долгое время был в ссоре со своей супругой - Лидой Сулеймановой. В октябре 2014 года она заказала убийство мужа у работника местной пекарни - гражданина Азербайджана, предложив ему 500 тысяч рублей, обрез охотничьего ружья и мобильный телефон для исполнения задуманного. В этот же день С.Ибрагимов расстрелял жертву и скрылся с места происшествия, однако был установлен и далее задержан.

Л.Сулеймановой и С.Ибрагимову были предъявлены обвинения по статьям УК РФ об организации заказного убийства и незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия, предусматривающих наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Однако 25 мая 2018 года Ульяновский областной суд на основании вердикта присяжных оправдал указанных лиц. По результатам повторного рассмотрения данного уголовного дела коллегия присяжных заседателей единогласно признала указанных лиц виновными в заказном убийстве предпринимателя.

На основании представленных прокуратурой Ульяновской области доказательств Л.Сулейманова и С.Ибрагимов осуждены на 14 лет колонии общего режима и 13 лет колонии строгого режима соответственно.