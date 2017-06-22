Распространена совместная информация, связанная с раскрытием нападения на офис Ailə TV - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Главное управление полиции города Баку и городская прокуратура распространили совместную информацию о нападении на офис кабельного телевидения Ailə TV.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, в результате проведенных правоохранительными органами столицы успешных следственных и оперативно-розыскных мероприятий было раскрыто преступление, совершенное на территории Хатаинского района.

В час ночи 15 марта 2017 года неизвестные проникли в административное здание компании Ailə в Хатаинском районе, и, пригрозив сторожу Гусейну Дуньямалыеву, забрали из сейфа 3 600 манатов. По факту в следственном отделе Управления полиции было возбуждено уголовное дело по ст. 181.2.1, 181.2.3, 181.2.4 və 181.2.5 (грабеж) УК.

В результате проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, 21 марта был задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого один из трех подозреваемых – житель Баку Сулейманов Кямран Сахиб оглу 1997 г.р.

На данный момент продолжаются необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и задержанию других участников преступления.