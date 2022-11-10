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Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы вновь доставлен в прокуратуру

Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы вновь доставлен в прокуратуру Подозреваемый в убийстве исполнитель мейханы Рашад Даглы вновь доставлен в Гарадагскую районную прокуратуру.
Происшествия
10 ноября 2022 г. 15:23
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы вновь доставлен в прокуратуру

Подозреваемый в убийстве исполнитель мейханы Рашад Даглы вновь доставлен в Гарадагскую районную прокуратуру.

Как сообщает Report, он прошел освидетельствование в Бакинском наркологическом центре, а затем был доставлен на место преступления.

В настоящее время проводится следствие.

Ожидается, что сегодня в отношении него будет избрана мера пресечения в виде ареста.

Отметим, что убийство было совершено 9 ноября в Гарадагском районе.

По предварительной версии следствия, Р. Амиров 1984 г.р. во время конфликта на почве личной неприязни нанес многочисленные не совместимые с жизнью ножевые ранения своему знакомому Искендеру Мехтиеву 1979 г.р.

По факту в прокуратуре Гарадагского района возбуждено уголовное дело по статье 120 (умышленное убийство) УК АР.

Р.Амиров был привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRəşad Dağlı yenidən prokurorluğa gətirilib

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