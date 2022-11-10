Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы вновь доставлен в прокуратуру

Подозреваемый в убийстве исполнитель мейханы Рашад Даглы вновь доставлен в Гарадагскую районную прокуратуру.
Как сообщает Report, он прошел освидетельствование в Бакинском наркологическом центре, а затем был доставлен на место преступления.
В настоящее время проводится следствие.
Ожидается, что сегодня в отношении него будет избрана мера пресечения в виде ареста.
Отметим, что убийство было совершено 9 ноября в Гарадагском районе.
По предварительной версии следствия, Р. Амиров 1984 г.р. во время конфликта на почве личной неприязни нанес многочисленные не совместимые с жизнью ножевые ранения своему знакомому Искендеру Мехтиеву 1979 г.р.
По факту в прокуратуре Гарадагского района возбуждено уголовное дело по статье 120 (умышленное убийство) УК АР.
Р.Амиров был привлечен к следствию в качестве подозреваемого.