 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Прокурор потребовал для лица, убившего в Баку бывшего тестя, 19 лет тюрьмы

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Самира Шабанова, обвиняемого в убийстве бывшего тестя. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова объявили о завершении судебного следствия. 

    Прокурор потребовал для С.Шабанова 19 лет тюремного заключения. 

    Затем выступил брат покойного Хатама Шабанова. Он выразил недовольство по поводу требуемого прокурором срока и потребовал для С.Шабанова пожизненного заключения. 

    Очередное заседание суда назначено на 15 января. 

    Отметим, что 12 апреля прошлого года в поселке Маштага Сабунчинского района С.Шабанов ударом тупым предметом убил бывшего тестя Хатама Шабанова.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi