Прокурор потребовал для лица, убившего в Баку бывшего тестя, 19 лет тюрьмы

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Самира Шабанова, обвиняемого в убийстве бывшего тестя.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова объявили о завершении судебного следствия.

Прокурор потребовал для С.Шабанова 19 лет тюремного заключения.

Затем выступил брат покойного Хатама Шабанова. Он выразил недовольство по поводу требуемого прокурором срока и потребовал для С.Шабанова пожизненного заключения.

Очередное заседание суда назначено на 15 января.

Отметим, что 12 апреля прошлого года в поселке Маштага Сабунчинского района С.Шабанов ударом тупым предметом убил бывшего тестя Хатама Шабанова.