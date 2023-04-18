О нас

Пресечена контрабанда 20 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

Пресечена контрабанда 20 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан 13 апреля в 23:50 на территории Службы пограничной заставы пограничного отряда "Гёйтепе" погранвойск Государственной пограничной службы (ГПС) пресечен контрабандный ввоз наркотиков из Ирана в Азербайджан.
Происшествия
18 апреля 2023 г. 12:57
Пресечена контрабанда 20 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

13 апреля в 23:50 на территории Службы пограничной заставы пограничного отряда "Гёйтепе" погранвойск Государственной пограничной службы (ГПС) пресечен контрабандный ввоз наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Как сообщили Report в пресс-службе ГПС, в результате проведенных оперативно-поисковых мероприятий в качестве подозреваемого был задержан житель Шемкирского района Гурбанов Вугар Хидаят оглу 1982 г.р.

У задержанного обнаружены и изъяты 20 кг 400 г наркотических средств.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фотоİrandan Azərbaycana 20 kq narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

Другие новости из категории

В Бейлагане изъята крупная партия наркотиков
ФотоВ Бейлагане изъята крупная партия наркотиков
18 апреля 2023 г. 13:47
В Баку обнаружены боеприпасы, в Нахчыване - артиллерийский снаряд
ФотоВ Баку обнаружены боеприпасы, в Нахчыване - артиллерийский снаряд
18 апреля 2023 г. 12:06
Военная прокуратура: Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, связанные с массовыми захоронениями
Военная прокуратура: Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, связанные с массовыми захоронениями
18 апреля 2023 г. 11:13
В Баку произошел пожар в трехэтажном здании
В Баку произошел пожар в трехэтажном здании
18 апреля 2023 г. 09:35
В Баку автомобиль врезался в бетонное ограждение, есть погибший и раненые
В Баку автомобиль врезался в бетонное ограждение, есть погибший и раненые
18 апреля 2023 г. 01:21
В Бейлагане автомобиль упал в коллектор, есть погибший
В Бейлагане автомобиль упал в коллектор, есть погибший
17 апреля 2023 г. 13:49
В Азербайджане сократилось число браков
В Азербайджане сократилось число браков
17 апреля 2023 г. 12:28
В Баку похитившие соотечественников граждане Пакистана потребовали выкуп в 20 тыс. долларов
В Баку похитившие соотечественников граждане Пакистана потребовали выкуп в 20 тыс. долларов
17 апреля 2023 г. 10:00
В Газахе мастер трагически погиб во время ремонта TIR
В Газахе мастер трагически погиб во время ремонта TIR
17 апреля 2023 г. 09:58
В Агджабеди задержан подозреваемый в приобретении наркотиков у гражданина Ирана
ФотоВ Агджабеди задержан подозреваемый в приобретении наркотиков у гражданина Ирана
17 апреля 2023 г. 08:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi