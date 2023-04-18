Пресечена контрабанда 20 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

13 апреля в 23:50 на территории Службы пограничной заставы пограничного отряда "Гёйтепе" погранвойск Государственной пограничной службы (ГПС) пресечен контрабандный ввоз наркотиков из Ирана в Азербайджан.

13 апреля в 23:50 на территории Службы пограничной заставы пограничного отряда "Гёйтепе" погранвойск Государственной пограничной службы (ГПС) пресечен контрабандный ввоз наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Как сообщили Report в пресс-службе ГПС, в результате проведенных оперативно-поисковых мероприятий в качестве подозреваемого был задержан житель Шемкирского района Гурбанов Вугар Хидаят оглу 1982 г.р.

У задержанного обнаружены и изъяты 20 кг 400 г наркотических средств.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.