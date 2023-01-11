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Предотвращена попытка ввоза наркотиков из Ирана в Азербайджан

Предотвращена попытка ввоза наркотиков из Ирана в Азербайджан 11 января в 04:50 на служебной территории погранзаставы погранотряда "Горадиз" близ села Бёюк Бахманли Физулинского района были задержаны двое граждан Азербайджана, пытавшихся нарушить госграницу в направлении Ирана.
Происшествия
11 января 2023 г. 12:38
Предотвращена попытка ввоза наркотиков из Ирана в Азербайджан

11 января в 04:50 на служебной территории погранзаставы погранотряда "Горадиз" близ села Бёюк Бахманли Физулинского района были задержаны двое граждан Азербайджана, пытавшиеся нарушить госграницу в направлении Ирана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Задержанные - жители Бардинского района Джафаров Эльмеддин Ниямеддин оглу (2003 г.р.) и Сулейманов Сейфал Мурват оглу (2005 г.р.) в ходе предварительного допроса признались, что намеревались нарушить госграницу для последующего ввоза в страну наркотических средств.

Следственные действия по факту продолжаются.

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