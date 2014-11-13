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    Пожар в Паралимпийском спортивном комплексе Сумгайыта потушен - ОБНОВЛЕНО

    На место пожара прибыли пожарные расчеты

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Пожар в Паралимпийском спортивном комплексе Сумгайыта потушен.

    Корреспондент Report сообщил с места события, что к тушению возгоранения было привлечено 5 пожарных расчетов. Благодаря усилиям пожарных огонь был вскоре локализован и потушен.

    Один из сотрудников охраны комплекса сообщил Report, что очаг возгорания находился в одном из помещений, отведенных для отдыха инвалидов.

    Все тренировки в комплексе были отменены. Пострадавших нет, однако часть инвалидных калясок и оборудования пришла в негодность.

    На данный момент расследуются причины пожара. По предварительным данным, речь идет о коротком замыкании.

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    В Паралимпийском спортивном комплексе Сумгайыта, расположенном в 17-ом микрорайоне города, начался пожар. Об этом сообщает Report со ссылкой на очевидцев.

    На место пожара прибыли пожарные расчеты. Причина возгорания пока неизвестна.

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