Почему на проспекте в Баку, где чаще всего происходят аварии и гибнут пешеходы, нет перехода? - РАССЛЕДОВАНИЕ - ВИДЕО

Жители прозвали этот проспект дорогой в преисподнюю, потому что здесь чаще всего случаются аварии. За последнюю неделю здесь произошло 5 ДТП, четыре из которых автонаезды. 1 июля несущийся на большой скорости автомобиль сбил на этом проспекте переходившего дорогу пешехода, отчего тот скончался на месте. Асфальт здесь почти каждый день обагрен кровью пешеходов. Речь идет о проспекте Нобеля в Хатаинском районе Баку, а точнее части этого проспекта близ Бакинской теплоэлектростанции.

Жители посетовали Report на отсутствие здесь пешеходного перехода. Они отметили, что пересечение проспекта подобно смерти. А существующий переход располагается в нескольких километрах отсюда. Расстояние между переходами тоже довольно большое.

Пресс-секретарь Госагентства автомобильных дорог Анар Наджафли заявил Report, что возведение переходов на дорогах вне полномочий структуры, которую он представляет. "На проспекте Нобеля пять наземных и подземных пешеходных переходов. Установка пешеходного перехода вне полномочий Государственного агентства автомобильных дорог. Этот вопрос должны решить Бакинское транспортное агентство и Государственная дорожная полиция, поскольку речь здесь идет об организации дорожного движения и безопасности. Если будет принято решение о возведении на этой территории перехода для пешеходов и выделены надлежащие средства, наше Агентство приступит к работе".

Глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев заявил Report, что будет проведен осмотр указанного участка и предприняты все надлежащие меры для обеспечения безопасности пешеходов.

Завотделом Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов отметил, что крайне важно обеспечить безопасность на улицах и проспектах республики, особенно, в столице: "Мы предпринимаем все необходимые в этом направлении меры. Автонаезды на проспекте Нобеля вызывают серьезную обеспокоенность. Вдоль проспекта имеются переходы, в том числе в 500 метрах от участка близ Бакинской теплоэлектростанции. Возможно, для жителей это расстояние кажется довольно большим, но отказ от использования переходов оборачивается смертями на дорогах".

По его словам, учитывая пожелания жителей, будет поднят вопрос о возведении на этом участке пешеходного перехода: "Будет проведен осмотр территории и, весьма вероятно, будет принято решение о возведении здесь перехода".

Обратившись к жителям указанной территории и водителям, В.Асадов отметил: "Я советую пешеходам быть бдительными, переходя на противоположную сторону. Не надо пытаться перебегать дорогу, несколько минут ничего не решают. Советую жителям пользоваться переходом, пусть пока и придется пройти приличное расстояние. Конечно, я тоже понимаю, что переход расположен довольно далеко. В тоже время никто не отменял статью 40 Закона "О дорожном движении", регламентирующую права и обязанности пешехода. Нарушение указанных в статье требований влечет за собой административное наказание пешехода. Поэтому я призываю каждого участника дорожного движения быть предельно внимательным и осторожным для обеспечения своей безопасности. Как водители, так и пешеходы должны неукоснительно следовать букве закона. Кроме того, на указанной территории установлены знаки, указывающие на ограничение скорости. Водители должны придерживаться соответствующей скорости и помнить, что по левую и правую сторону проспекта Нобеля имеются населенные пункты. Я призываю водителей снижать скорость на этом участке, держа в уме, что кто-то может внезапно выскочить на дорогу".

Видео: Рамин Шахбазов, Орхан Расифоглу