В Азербайджане по делу Abzas Media задержана еще одна журналистка

Задержана журналистка Эльнара Гасымова.
Как передает Report, об этом сообщил ее адвокат Бахруз Байрамов.
Факт подтвердил и сотрудник пресс-службы МВД Ибрагим Амирасланлы.
Он отметил, что Э.Гасымова привлечена к уголовной ответственности в связи с уголовным делом Abzas Media.
Ей предъявлено обвинение по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.
Напомним, что ранее по делу Abzas Media по обвинению в контрабанде были арестованы директор сайта Ульви Гасанлы и главный редактор Севиндж Вагифгызы, а также заместитель директора Магаммед Кекалов и журналисты Наргиз Абсаламова и Хафиз Бабалы.