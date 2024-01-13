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В Азербайджане по делу Abzas Media задержана еще одна журналистка

В Азербайджане по делу Abzas Media задержана еще одна журналистка Задержана журналистка Эльнара Гасымова.
Происшествия
13 января 2024 г. 20:08
В Азербайджане по делу Abzas Media задержана еще одна журналистка

Задержана журналистка Эльнара Гасымова.

Как передает Report, об этом сообщил ее адвокат Бахруз Байрамов.

Факт подтвердил и сотрудник пресс-службы МВД Ибрагим Амирасланлы.

Он отметил, что Э.Гасымова привлечена к уголовной ответственности в связи с уголовным делом Abzas Media.

Ей предъявлено обвинение по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Напомним, что ранее по делу Abzas Media по обвинению в контрабанде были арестованы директор сайта Ульви Гасанлы и главный редактор Севиндж Вагифгызы, а также заместитель директора Магаммед Кекалов и журналисты Наргиз Абсаламова и Хафиз Бабалы.

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Версия на азербайджанском языке "Abzas media" işi çərçivəsində Elnarə Qasımova saxlanılıb

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