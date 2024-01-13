В Азербайджане по делу Abzas Media задержана еще одна журналистка

Задержана журналистка Эльнара Гасымова.

Задержана журналистка Эльнара Гасымова.

Как передает Report, об этом сообщил ее адвокат Бахруз Байрамов.

Факт подтвердил и сотрудник пресс-службы МВД Ибрагим Амирасланлы.

Он отметил, что Э.Гасымова привлечена к уголовной ответственности в связи с уголовным делом Abzas Media.

Ей предъявлено обвинение по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Напомним, что ранее по делу Abzas Media по обвинению в контрабанде были арестованы директор сайта Ульви Гасанлы и главный редактор Севиндж Вагифгызы, а также заместитель директора Магаммед Кекалов и журналисты Наргиз Абсаламова и Хафиз Бабалы.