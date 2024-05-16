В Кюрдамире задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков

В Кюрдамирском районе задержан мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.
Об этом
Согласно информации, в рамках мероприятий, проведенных сотрудниками Кюрдамирского районного отдела полиции, по подозрению в незаконном обороте наркотических средств был задержан ранее судимый Самир Исмаилов.
Сотрудники полиции изъяли у него большое количество метамфетамина, героина и марихуаны, упакованных в целях продажи.
По факту в Кюрдамирском РОП возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.