В Кюрдамире задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков

В Кюрдамирском районе задержан мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

В Кюрдамирском районе задержан мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

Об этом Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, в рамках мероприятий, проведенных сотрудниками Кюрдамирского районного отдела полиции, по подозрению в незаконном обороте наркотических средств был задержан ранее судимый Самир Исмаилов.

Сотрудники полиции изъяли у него большое количество метамфетамина, героина и марихуаны, упакованных в целях продажи.

По факту в Кюрдамирском РОП возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.