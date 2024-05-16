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В Кюрдамире задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков

В Кюрдамире задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков В Кюрдамирском районе задержан мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.
Происшествия
16 мая 2024 г. 08:19
В Кюрдамире задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков

В Кюрдамирском районе задержан мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

Об этом Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, в рамках мероприятий, проведенных сотрудниками Кюрдамирского районного отдела полиции, по подозрению в незаконном обороте наркотических средств был задержан ранее судимый Самир Исмаилов.

Сотрудники полиции изъяли у него большое количество метамфетамина, героина и марихуаны, упакованных в целях продажи.

По факту в Кюрдамирском РОП возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Kürdəmirdə narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb 

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