В Баку произошло ДТП, есть погибший и раненые

В поселке Горадил Бинагадинского района Баку произошло ДТП, в результате которого погиб один человек, двое получили ранения.

В поселке Горадил Бинагадинского района Баку произошло ДТП, в результате которого погиб один человек, двое получили ранения.

Как сообщает Report, автомобиль Mercedes Benz C 320, за рулем которого находился Пируз Мамедов, врезался в каменный забор частного жилого дома на обочине дороги.

В результате аварии пассажир, сидевший на переднем сиденье автомобиля, Тофик Гасанов скончался на месте от полученных травм, а водитель и другие пассажиры автомобиля - Орхан Пириев и Аллахверди Асланов получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в Бакинский городской клинический медицинский центр №1.

По факту в Бинагадинском РУП возбуждено уголовное дело по статье 263.2 УК АР.