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В Баку произошло ДТП, есть погибший и раненые

В Баку произошло ДТП, есть погибший и раненые В поселке Горадил Бинагадинского района Баку произошло ДТП, в результате которого погиб один человек, двое получили ранения.
Происшествия
16 мая 2024 г. 09:22
В Баку произошло ДТП, есть погибший и раненые

В поселке Горадил Бинагадинского района Баку произошло ДТП, в результате которого погиб один человек, двое получили ранения.

Как сообщает Report, автомобиль Mercedes Benz C 320, за рулем которого находился Пируз Мамедов, врезался в каменный забор частного жилого дома на обочине дороги.

В результате аварии пассажир, сидевший на переднем сиденье автомобиля, Тофик Гасанов скончался на месте от полученных травм, а водитель и другие пассажиры автомобиля - Орхан Пириев и Аллахверди Асланов получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в Бакинский городской клинический медицинский центр №1.

По факту в Бинагадинском РУП возбуждено уголовное дело по статье 263.2 УК АР.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda qəza olub, ölən və yaralananlar var

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