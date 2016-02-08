Обнародовано число погибших и раненных в ДТП в Баку с начала текущего года

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ С начала текущего года в Баку произошло 56 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 10 человек, еще 56 получили ранения.

Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

В.Асадов отметил, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года число аварий снизилось: "За соответствующий период прошлого года произошло 88 аварий, в результате которых погибли 25 человек, пострадал 91 человек.

В результате целенаправленных мероприятий, проведенных сотрудниками дорожной полиции, уменьшилось число аварий и погибших и раненых во время ДТП".