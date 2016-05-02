​Обнародована дата рассмотрения кассационной жалобы бывшего и.о. министра Ниджата Гулиева

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Обнародована дата судебного процесса по кассационной жалобе, поданной на приговор в отношении Ниджата Гулиева, временно исполнявшего обязанности министра внешних экономических связей Азербайджана.

Как сообщил Report адвокат Н.Гулиева Афган Мамедов, предстоящее в Верховном суде заседание назначено на 25 мая.

Дело будет рассмотрено под председательством судьи Али Сейфуллаева.

Отметим, что Н.Гулиев был арестован 7 августа 2013 года сотрудниками министерства национальной безопасности. Он обвиняется в незаконном хранении огнестрельного оружия по ст. 228.1 (незаконное приобретение, хранение и сбыт огнестрельного оружия) УК.

По приговору Абшеронского районного суда Н.Гулиев был осужден на 3 года. Недовольный вынесенным приговором, Н.Гулиев подал апелляционную жалобу. Сумгайытский апелляционный суд не удовлетворил апелляционную жалобу. Была подана кассационная жалоба. Н.Гулиев требует аннулирования дела и освобождения его из-под ареста.

Напомним, что Н.Гулиев временно исполнял обязанности министра внешних экономических связей.

Н.Гулиева арестовали 19 октября 2005 года. Хотя в его отношении выдвинули обвинение по статье об участии в госперевороте, чуть позже Н.Гулиев был освобожден.