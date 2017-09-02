Находившиеся в заключении в Ливии трое граждан Азербайджана освобождены

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Находившиеся в заключении в Ливии трое граждан Азербайджана Намик Юсиф оглу Салманов, Мовлуд Фирудин оглу Рашидбейли и Фарид Гусейн оглу Алиев после долгих переговоров, проведенных МИД Азербайджана с соответствующими структурами Ливии, 31 августа 2017 года были освобождены.

Как сообщили Report в МИД, названные граждане - члены экипажа судна, принадлежащего турецкой компании Kalkanlar-1, с 27 февраля 2016 года разыскивались как пропавшие без вести лица.

"Хотя они и сообщили своим семьям в последнем телефонном звонке, что их судно утонуло, однако подробно поговорить им не удалось. После поисков МИД стало известно, что вышеуказанные лица в ливийском городе Сирт были взяты в заложники "Исламскими силами".

2 сентября 2017 года наши граждане были доставлены из Ливии в Стамбул, Генеральным консульством нашей страны в Стамбуле для них были подготовлены документы для пересечения границы и они на самолете были отправлены в Баку.

В этой связи мы выражаем глубокую признательность диппредставительству братской Турции в Ливии, посольству в Баку и министерству иностранных дел Турции за оказанную поддержку", - заявили в пресс-службе МИД.