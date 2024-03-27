Начальник ЖКХ №107 уволен после гибели женщины, застрявшей в дверях лифта

Начальник жилищно-коммунального хозяйства № 107 Бинагадинского района Руфат Сулейманов уволен на фоне инцидента с гибелью женщины, застрявшей в дверях лифта в одном из жилых домов на территории столицы.
Об этом Report сообщили в Общественном объединении "Лифттемир".
В объединении отметили, что созданная в исполнительной власти Баку комиссия расследует инцидент.
Также отмечается, что начальник специализированного производственного управления "Бакымензилавтомат" Ильхам Гусейнов и начальник Объединения жилищно-коммунального хозяйства Бинагадинского района Элмин Заманов отстранены от должностей на период расследования.
Расследование проводится совместно с правоохранительными органами.
Напомним, что вчера в Бинагадинском районе Баку 45-летняя женщина погибла, застряв в дверях лифта.