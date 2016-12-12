Начальник СГБ: Рэкет-журналисты проводили незаконную видеосъемку детей должностных лиц и вымогали деньги

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ "Это скандальный вопрос. За последние 10 лет некоторые журналисты занимались незаконной деятельностью.

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал начальник Службы государственной безопасности, генерал-лейтенант Мадат Гулиев.

"Они проводили незаконную видеосъемку детей должностных лиц и вымогали деньги. В связи с этим в Службе государственной безопасности возбуждено уголовное дело, вопросу будет дана юридическая оценка", - подчеркнул начальник СГБ.