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    Начальник СГБ: Рэкет-журналисты проводили незаконную видеосъемку детей должностных лиц и вымогали деньги

    В связи с этим в Службе государственной безопасности возбуждено уголовное дело, вопросу будет дана юридическая оценка

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ "Это скандальный вопрос. За последние 10 лет некоторые журналисты занимались незаконной деятельностью. 

    Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал начальник Службы государственной безопасности, генерал-лейтенант Мадат Гулиев.

    "Они проводили незаконную видеосъемку детей должностных лиц и вымогали деньги. В связи с этим в Службе государственной безопасности возбуждено уголовное дело, вопросу будет дана юридическая оценка", - подчеркнул начальник СГБ. 

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