На магистрали Баку-Газах столкнулись автобус и грузовик, пострадали 5 человек

Гаджигабул. 27 августа. REPORT.AZ/ На магистрали Баку-Газах столкнулись пассажирский автобус и грузовик, пострадали 5 человек.

Как сообщает миль-муганское бюро Report, на территории села Пирсаат крупногабаритный автобус врезался в загруженный строительными кубиками "КамАЗ".

Пострадавшие в результате ДТП 5 пассажиров автобуса доставлены в Ширванскую и Гаджигабульскую больницы.

Имена раненых уточняются.

Факт расследуется Главным управлением государственной дорожной полиции.