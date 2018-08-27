На магистрали Баку-Газах столкнулись автобус и грузовик, пострадали 5 человек

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Гаджигабул. 27 августа. REPORT.AZ/ На магистрали Баку-Газах столкнулись пассажирский автобус и грузовик, пострадали 5 человек.
Как сообщает миль-муганское бюро Report, на территории села Пирсаат крупногабаритный автобус врезался в загруженный строительными кубиками "КамАЗ".
Пострадавшие в результате ДТП 5 пассажиров автобуса доставлены в Ширванскую и Гаджигабульскую больницы.
Имена раненых уточняются.
Факт расследуется Главным управлением государственной дорожной полиции.
Valeh DadaşovАвтор новости