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    ​На Бакинском международном автовокзале совершена кража

    Подозреваемый задержан

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ На Бакинском международном автовокзале совершена кража.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку.

    Из принадлежащего жителю Баку Туралу Муталлимову магазина на территории автовокзала украли 4 куртки.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников 40-го отделения полиции Бинагадинского РУП был задержан подозреваемый - житель Абшеронского района Мурад Губадов (1987 г.р.).

    Расследование по факту продолжается.

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