​На Бакинском международном автовокзале совершена кража

4 ноября, 2015 13:55

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ На Бакинском международном автовокзале совершена кража. Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку. Из принадлежащего жителю Баку Туралу Муталлимову магазина на территории автовокзала украли 4 куртки. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников 40-го отделения полиции Бинагадинского РУП был задержан подозреваемый - житель Абшеронского района Мурад Губадов (1987 г.р.). Расследование по факту продолжается.