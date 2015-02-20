Ламию Гулиеву освободили в зале суда

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском Апелляционном Суде продолжился судебный процесс по уголовному делу находящейся в заключении Ламии Гулиевой.

Как сообщает Report, она была освобождена в зале суда в ходе судебного процесса под председательством судьи Гадима Бабаева.

Напомним, что во время судебного процесса был рассмотрен апелляционный протест заместителя генпрокурора, государственного советника юстиции II степени Намика Аскерова, поданный на приговор Хатаинского районного суда от 06.08.2010 года об осуждении Л.Гулиевой по ст. 317.2 УК. Напомним, что поданный прокурором протест связан с последним уголовным делом Л.Гулиевой.

Отметим, что Л.Гулиева лишена свободы по ст. 120 (предумышленное убийство) УК. Она вместе с бывшим женихом Вугаром Алиевым обвинялась в убийстве в 2003 году сына бывшего главы Исполнительной власти Шемкирского района Аслана Асланова - Руслана Асланова. По приговору суда по тяжким преступлениям В.Алиев получил пожизненное заключение, а Л.Гулиеву приговорили к 10-ти годам лишения свободы. В 2010 году в отношении Л.Гулиевой возбудили уголовное дело по ст. 317 (нарушение внутреннего распорядка в исправительных учреждениях и следственных изоляторах), после чего срок ее заключения был продлен еще на пять с половиной лет.