Ильтимас Мамедов: Я не намерен делать заявление в связи с обвинениями в мой адрес

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Заместитель министра связи и высоких технологий Ильтимас Мамедов не хочет отвечать на обвинения, высказываемые в его адрес.

В заявлении Report И.Мамедов отметил, что не намерен делать заявление в связи с обвинениями.

Отметим, что 16 ноября в Бакинском суде по тяжким преступлениям адвокат бывшего руководителя аппарата министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова - Бяйляр Мемишов отметил, что бывший министр связи и высоких технологий Али Аббасов и его заместитель Ильтимас Мамедов были допрошены в качестве свидетелей в ходе предварительного следствия: "В обвинительном акте ссылаются на показания этих лиц. Однако в настоящее время их имена не числятся в списке свидетелей. Требую, чтобы оба дали показания в качестве свидетелей".

Бывший гендиректор производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Бейтулла Гусейнов в показаниях следствию сообщил что передал Ильтимасу Мамедову 1,5 млн манатов на строительство дома.