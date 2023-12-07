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Государственная дорожная полиция обратилась к водителям в связи с землетрясением

Государственная дорожная полиция обратилась к водителям в связи с землетрясением В связи с землетрясением в министерство внутренних дел (МВД) сообщений о каких-либо разрушениях и жертвах в городе Баку и прилегающих территориях не поступало.
Происшествия
7 декабря 2023 г. 09:36
Государственная дорожная полиция обратилась к водителям в связи с землетрясением

В связи с землетрясением в министерство внутренних дел (МВД) сообщений о каких-либо разрушениях и жертвах в городе Баку и прилегающих территориях не поступало.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МВД.

Управление Государственной дорожной полиции города Баку призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.

В ведомстве сообщили, что, учитывая возросшее движение транспорта на улицах и проспектах после землетрясения, сотрудники полиции обеспечивают непрерывность и безопасность движения на дорогах.

7 декабря в 08:16 по местному времени в Каспийском море зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Очаг землетрясения залегал на глубине 68 км.

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