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Генпрокуратура обратилась в международные организации по поводу бесчеловечного обращения армян с пленными

Генпрокуратура обратилась в международные организации по поводу бесчеловечного обращения армян с пленными "В международные организации направлено обращение в связи с бесчеловечным обращением армян с азербайджанскими пленными".
Происшествия
6 октября 2022 г. 13:43
Генпрокуратура обратилась в международные организации по поводу бесчеловечного обращения армян с пленными

"В международные организации направлено обращение в связи с бесчеловечным обращением армян с азербайджанскими пленными".

Как сообщает Report, об этом заявил старший помощник генпрокурора по особым поручениям, младший советник юстиции Ильгар Сафаров на брифинге Генпрокуратуры и Министерства иностранных дел, посвященном преступлениям, совершенным вооруженными силами и незаконными вооруженными формированиями Армении против Азербайджана с 1988 года по сей день.

"Генеральная прокуратура Азербайджана обратилась в международные организации по поводу предпринятия правоохранительными органами Армении мер по фактам надругательства над телами азербайджанских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий, бесчеловечного обращения с пленными азербайджанскими военнослужащими, в связи с фактами убийства азербайджанских гражданских лиц и причинением им увечий", - подчеркнул И.Сафаров.

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Версия на английском языке Azerbaijan appeals int'l organizations regarding inhumane treatment of Azerbaijani POWs by Armenians
Версия на азербайджанском языке Ermənilərin azərbaycanlı əsirlərə qarşı qeyri-insanı rəftarı ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciət edilib

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