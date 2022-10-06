Генпрокуратура обратилась в международные организации по поводу бесчеловечного обращения армян с пленными

"В международные организации направлено обращение в связи с бесчеловечным обращением армян с азербайджанскими пленными".

"В международные организации направлено обращение в связи с бесчеловечным обращением армян с азербайджанскими пленными".

Как сообщает Report, об этом заявил старший помощник генпрокурора по особым поручениям, младший советник юстиции Ильгар Сафаров на брифинге Генпрокуратуры и Министерства иностранных дел, посвященном преступлениям, совершенным вооруженными силами и незаконными вооруженными формированиями Армении против Азербайджана с 1988 года по сей день.

"Генеральная прокуратура Азербайджана обратилась в международные организации по поводу предпринятия правоохранительными органами Армении мер по фактам надругательства над телами азербайджанских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий, бесчеловечного обращения с пленными азербайджанскими военнослужащими, в связи с фактами убийства азербайджанских гражданских лиц и причинением им увечий", - подчеркнул И.Сафаров.