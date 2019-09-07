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Две машины столкнулись на автомагистрали Баку-Газах

Две машины столкнулись на автомагистрали Баку-Газах

На автомагистрали Баку-Газах произошло ДТП.

Как сообщает западный центр Report, инцидент произошёл на трассе, проходящем через село Алаколь Товузского района.

В результате столкновения машин марок "ВАЗ-2106" и Mercedes житель города Гянджы Эльвинбей Джамалзаде, 1992 года рождения, и Фархад Исаев, житель Шамкирского района, 1961 года рождения, получили незначительные травмы.

Обоим была оказана амбулаторная помощь на месте происшествия.

Причины аварии выясняются сотрудниками Главной государственной дорожной полиции.

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