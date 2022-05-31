Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с Формулой-1

В связи с подготовкой к соревнованиям Formula Azerbaijan Grand Prix 2022 на дорогах вдоль маршрута устанавливаются барьеры и сужаются дороги, что приводит к плотности движения транспортных средств.

В связи с подготовкой к соревнованиям Formula Azerbaijan Grand Prix 2022 на дорогах вдоль маршрута устанавливаются барьеры и сужаются дороги, что приводит к плотности движения транспортных средств.

Как сообщает Report, об этом рассказал сотрудник Государственной дорожной полиции, лейтенант полиции Рустам Ахмедли.

Он призвал участников движения проявлять терпение и поблагодарил водителей за понимание: "Заграждения, установленные на круге "Азнефть" и проспекте Нефтяников, приводят к изменению направления движения транспорта из-за искусственной плотности в этом направлении. Поэтому мы просим водителей двигаться по 3-ей Внешней кольцевой дороге от Локбатанского круга".