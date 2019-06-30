Чемпион мира и Европы по MMA совершил ДТП в Баку

Бывший чемпион мира и Европы по смешанным боевым искусствам (MMA) Фархад Поладов совершил в Баку дорожно-транспортное происшествие.

Как передаёт Report, спортсмен потерял управление автомобилем марки "Нива" возле станции метро "Кёроглу". В результате автомобиль врезался в тротуар, выехал на противоположную сторону дороги и столкнулся с автомобилем марки Hyundai.

Ф.Поладов получил тяжёлые травмы. Он был доставлен в Городскую клиническую больницу №3 с переломами левой ноги и грудной клетки и был прооперирован.

Отметим, что Ф.Поладов добился ряда успехов в мире спорта. Он является двукратным чемпионом мира по кунг-фу. В 2013 году он стал обладателем Кубка мира по MMA. В 2014 году он стал обладателем золотой медали Чемпионата мира по смешанным боевым искусствам.

Рамин Шахбазов