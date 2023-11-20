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Армянский террорист признался, что тела 200 убитых жителей Ходжалы закопаны вблизи Аскеранской крепости

Армянский террорист признался, что тела 200 убитых жителей Ходжалы закопаны вблизи Аскеранской крепости Армянские террористы закопали тела 200 жертв Ходжалинского геноцида вблизи Аскеранской крепости.
Происшествия
20 ноября 2023 г. 10:47
Армянский террорист признался, что тела 200 убитых жителей Ходжалы закопаны вблизи Аскеранской крепости

Армянские террористы закопали тела 200 жертв Ходжалинского геноцида вблизи Аскеранской крепости.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Службы госбезопасности (СГБ), об этом в ходе допроса сообщил армянский террорист Рашид Бегларян, являющийся одним из исполнителей Ходжалинского геноцида.

В ходе допроса Бегларян рассказал, что 25 февраля 1992 года ВС Армении и действующие под их командованием незаконные армянские вооруженные формирования совершили нападение на город Ходжалы из города Ханкенди.

По его словам, в соответствии с заранее подготовленным планом они дали ложные обещания оставшимся в живых мирным жителям, что предоставят им возможность безопасно пройти через Аскеранский район в направлении Агдамского района.

Однако 26 февраля 1992 года двигавшиеся вдоль побережья Гаргарчая около 200 мирных жителей – большая часть которых были женщины, дети и пожилые люди, попали в засаду вблизи Аскеранской крепости. Незаконные армянские вооруженные формирования, в состав которых входил и сам Бегларян, открыли огонь по мирным гражданам из автоматического оружия. Члены преступной группировки забрали личные вещи погибших, а затем закопали их тела.

В ходе проверки показаний на месте Рашид Бегларян дал подробную информацию о местах совершения преступлений против мирного населения.

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Версия на английском языке Armenian terrorist confesses to killing 200 civilians in Khojaly and burying their corpses near Askaran fortress
Версия на азербайджанском языке Erməni terrorçu Xocalıda qətlə yetirdikləri 200 mülki şəxsin meyitini Əsgəran qalası ətrafında basdırdıqlarını etiraf edib

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