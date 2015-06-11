​Армяне вновь учинили пожары на оккупированных азербайджанских территориях

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Армянские военнослужащие вновь учинили пожары на оккупированных азербайджанских территориях.

Как сообщили Report местные жители, армянская армия учинила также крупномасштабные пожары на оккупированных территориях Тертерского района.

По словам жителей, вчера ночью армяне учинили пожары в местности под названием Гызыл оба. Продолжающийся несколько часов пожар прекратился утром. Вызванный пожаром дым до сих пор ясно виден с прифронтовых населенных пунктов.

По словам местных жителей, пламя в основном охватило сухие пастбища.