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ANAMA: В этом году на освобожденных территориях обнаружено 3 878 мин

ANAMA: В этом году на освобожденных территориях обнаружено 3 878 мин В первом квартале текущего года в результате операций по разминированию, проведенных Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), на освобожденных от оккупации территориях было обнаружено 3 878 мин и неразорвавшихся боеприпасов, очищена
Происшествия
19 апреля 2023 г. 10:30
ANAMA: В этом году на освобожденных территориях обнаружено 3 878 мин

В первом квартале текущего года в результате операций по разминированию, проведенных Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), на освобожденных от оккупации территориях было обнаружено 3 878 мин и неразорвавшихся боеприпасов, очищена территория площадью 7 944 га.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Агентства Вугар Сулейманов на заседании в расширенном составе в ANAMA, посвященном итогам первого квартала 2023 года.

Он подчеркнул важность операций по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, проводимых в рамках программы "Великое возвращение".

На заседании были заслушаны отчеты о проделанной работе в области разминирования за отчетный период, ходе операций.

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Версия на английском языке ФотоANAMA: 3,878 mines detected in liberated areas, 7,944 hectares cleared
Версия на азербайджанском языке ФотоANAMA: "Azad edilmiş ərazilərdə bu il 3 878 mina aşkarlanıb, 7 944 ha ərazi təmizlənib"

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