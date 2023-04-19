ANAMA: В этом году на освобожденных территориях обнаружено 3 878 мин

В первом квартале текущего года в результате операций по разминированию, проведенных Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), на освобожденных от оккупации территориях было обнаружено 3 878 мин и неразорвавшихся боеприпасов, очищена

В первом квартале текущего года в результате операций по разминированию, проведенных Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), на освобожденных от оккупации территориях было обнаружено 3 878 мин и неразорвавшихся боеприпасов, очищена территория площадью 7 944 га.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Агентства Вугар Сулейманов на заседании в расширенном составе в ANAMA, посвященном итогам первого квартала 2023 года.

Он подчеркнул важность операций по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, проводимых в рамках программы "Великое возвращение".

На заседании были заслушаны отчеты о проделанной работе в области разминирования за отчетный период, ходе операций.