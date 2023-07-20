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В Китае начали бурение второй сверхглубокой исследовательской скважины

В Китае начали бурение второй сверхглубокой исследовательской скважины Китайские специалисты начали бурение второй исследовательской скважины в стране глубиной более 10 тыс. метров.
Наука и образование
20 июля 2023 г. 19:39
В Китае начали бурение второй сверхглубокой исследовательской скважины

Китайские специалисты начали бурение второй исследовательской скважины в стране глубиной более 10 тыс. метров.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Синьхуа.

Уточняется, что проектная глубина скважины составляет 10 520 м. Она расположена на северо-западе Сычуаньской котловины, основного газодобывающего региона Китая. Проект реализует китайская компания PetroChina, эксперты рассчитывают в ходе бурения найти сверхглубокое месторождение природного газа.

Ученые надеются, что результаты буровых работ также прольют свет на историю образования котловины и помогут ускорить разработку новых технологий и оборудования для нефтегазовой отрасли Китая, отмечает агентство.

Это второй проект по прохождению скважины глубиной свыше 10 тыс. м, реализуемый в КНР. В конце мая в Таримской котловине Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе страны началось бурение первой подобной скважины.

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