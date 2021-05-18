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В Азербайджане нашелся пропавший без вести студент

В Азербайджане нашелся пропавший без вести студент И. Гусейнов 11 мая в 15:40 переговорил с бабушкой, когда отправлялся из Баку домой в Шабрань
Наука и образование
18 мая 2021 г. 11:22
В Азербайджане нашелся пропавший без вести студент

Найден пропавший без вести студент третьего курса факультета энергетики и автоматики Азербайджанского технического университета Гусейнов Илкин Салех оглу.

Как передает Report, он сам поделился публикацией в соцсети.

И. Гусейнов пишет, что находится дома: "Благодарю всех, кто искал меня в эти трудные 7 дней и был рядом с моей семьей. Желаю всего наилучшего".

Отец И. Гусейнова сообщил, что его сын в этот период находился в Баку: "Илкин потратил зарплату, которую получил в ресторане, где работает. Кроме того, занял у знакомого около 200 манатов и потратил их. Он подумал, что не сможет вернуть долг и от стыда не захотел вернуться домой. Несколько дней ночевал в Баку в различных местах, и наконец решил вернуться домой. Сейчас он дома. К счастью, все хорошо и он здоров".

И. Гусейнов 11 мая в 15:40 переговорил с бабушкой, когда отправлялся из Баку домой в Шабрань, он сообщил, что находится около пира Хызырзинда на территории Сиязанского района, добавив, что доедет до дома за 20 минут. После этого дозвониться до Илкина было невозможно.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda itkin düşən tələbə tapıldı, borcu varmış

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