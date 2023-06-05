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В Азербайджане будет объявлен набор на вакантные должности директоров 200 детских садов

В Азербайджане будет объявлен набор на вакантные должности директоров 200 детских садов В Азербайджане планируется объявить набор на вакантные должности директоров 200 детских садов.
Наука и образование
5 июня 2023 г. 13:34
В Азербайджане будет объявлен набор на вакантные должности директоров 200 детских садов

В Азербайджане планируется объявить набор на вакантные должности директоров 200 детских садов.

Как сообщает Report, об этом сказал директор Департамента общего и дошкольного образования и организации управления при Министерстве образования Эльнур Алиев.

По его словам, в настоящее время в более чем 150 садах есть вакантные места на должности директоров: "В летние месяцы набор директоров садов будет осуществляться путем конкурса. Полагаю, что к тому времени количество вакантных мест приблизится к 200".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 200-ə yaxın bağça müdiri vəzifəsi vakansiyaya çıxarılacaq

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