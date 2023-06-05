В Азербайджане будет объявлен набор на вакантные должности директоров 200 детских садов

В Азербайджане планируется объявить набор на вакантные должности директоров 200 детских садов.

В Азербайджане планируется объявить набор на вакантные должности директоров 200 детских садов.

Как сообщает Report, об этом сказал директор Департамента общего и дошкольного образования и организации управления при Министерстве образования Эльнур Алиев.

По его словам, в настоящее время в более чем 150 садах есть вакантные места на должности директоров: "В летние месяцы набор директоров садов будет осуществляться путем конкурса. Полагаю, что к тому времени количество вакантных мест приблизится к 200".