Утверждены каникулярные дни для нового учебного года в Азербайджане

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Утверждены каникулярные дни общеобразовательных учебных заведений Азербайджана на 2017-2018 учебный год.

Как сообщает Report, министр образования Микаил Джаббаров в связи с этим подписал приказ.

Целью подписания приказа является организация и обеспечение регулирования процесса образования в общеобразовательных учреждениях. Согласно приказу, утверждены учебные планы и "Отметки к учебным планам" для общеобразовательных школ в 2017-2018 учебном году.

В новом учебном году по учебному плану I-X классов общеобразовательных школ, было установлено, что количество часов еженедельных уроков в целом должно равняться 35 часам.

Было отмечено, что в следующем учебном году занятия в общеобразовательных школах начнутся 15 сентября и завершатся 14 июня. Учебный год делится на два полугодия. Первое полугодие охватит период с 15 сентября по 26 января, второе полугодие - с 1 февраля по 14 июня.

В следующем учебном году осенние каникулы продлятся 5 дней (16-20 ноября). Столько же дней будут зимние каникулы (27-31 января). Для учеников начальных классов предоставят дополнительные 5-дневные весенние каникулы (1-5 мая).

Контроль за исполнением приказа поручен заместителю министра Джейхуну Байрамову.