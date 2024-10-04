Создатель PISA: Изменение климата влияет на концепцию устойчивого образования

11:32

Изменение климата влияет на концепцию устойчивого образования.

Как сообщает Report, об этом заявил директор по образованию и навыкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), создатель Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) Андреас Шляйхер на V международном форуме "Новые вызовы в образовании" в Баку.

По его словам, лучшей инвестицией в хорошее будущее планеты является образование, прививающее молодежи ценности бережного отношения к окружающей среде.

"К сожалению, не все, что изучается в школе, влияет на поведение учащихся. Результаты международных оценок PISA также дают основание говорить об этом", - сказал создатель PISA.

Он убежден, что молодые люди должны не только осознавать проблемы, связанные с изменением климата, но и активно участвовать в их решении.

"Они должны стать не просто наблюдателями, а людьми, способными активно действовать. Они должны понять, что могут изменить мир к лучшему", - подчеркнул Андреас Шляйхер.