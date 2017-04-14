Со следующего учебного года при приеме в подготовительные к школе группы будет применяться принцип микротерритории

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ "Со следующего учебного года при приеме в подготовительные к школе группы в качестве основного фактора будет учитываться принцип миркотерритории".
Как сообщает Report, об этом заявила заведующая Управления образования по городу Баку Махаббат Велиева.
По ее словам, на сегодняшний день до сих пор остаются двусменные школы: "В этих школах организация подобных групп будет невозможна. Для этого должны быть как материально-техническая база, так и кадровый потенциал. С учетом того, что в этом году в подготовительные к школе группы будет привлечено 65% детей, наши возможности еще более расширятся и мы постараемся воспользоваться этим в более выгодной форме".
М. Велиева отметила, что проблема, связанная с принципом микротерритории, наблюдается лишь в школах, где ощущается территориальная плотность: "Плотность учащихся в основном наблюдается в поселке Бина, территории села Бинагади, некоторых школах в Сулутепе. Мы анализируем структуру территорий с плотностью учащихся и периодически обращаемся в министерство образования в связи со строительством на территории новых школ или дополнительных учебных корпусов".
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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