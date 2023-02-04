Сегодня день рождения выдающегося азербайджанского ученого Лютфи Заде

Сегодня день рождения всемирно известного азербайджанского математика, выдающегося научного деятеля, основателя теории "нечеткой логики" Лютфи Заде.
Как напоминает
Лютфи Заде (Лютфи Рагим оглу Алескерзаде) родился 4 февраля 1921 года в пригороде Баку, поселке Новханы, в семье журналиста Рагима Алескерзаде и врача Фани Коринман.
В 1944 году он окончил Тегеранский университет по специальности электроинженерии. С 1944 по 1959 год получил степень магистра и доктора наук в Массачусетском технологическом институте и Колумбийском университете. С 1959 года стал профессором в Университете Беркли, а с 1963 года заведовал кафедрой "Электроинженерия и компьютерные науки". Л.Заде работал в этом университете пожизненным профессором и директором Института Soft Computing.
Его знаменитые теории фазы состояний, управляемости и наблюдаемости динамических систем составляют основу современной науки управления. Национальный центр космических исследований США (NASA) изучает, проектирует и внедряет системы управления на основе этих теорий.
Самая крупная теория Л.Заде - теория нечеткой логики. Эта теория дала новое выражение понятию двоичного множества, которое является основой математики: нечеткое множество. Включение нечеткого измерения в науку позволило более адекватно учитывать неопределенность процессов, происходящих в природе и обществе.
Лютфи Заде скончался 6 сентября 2017 года. Тело усопшего было доставлено из США в Азербайджан и предано земле на Первой аллее почетного захоронения.
25 января 2021 года президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летия выдающегося деятеля науки Лютфи Заде.