 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Прием в I классы всех лицеев и гимназий будет проведен по единой форме

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ "Министерство образования готовит единую методологию приема во все лицеи и гимназии".

    Как сообщает Report, об этом сказал завотделом по программам развития образования министерства  Эмин Амруллаев.

    По его словам, сейчас для приема в некоторые лицеи требуется 30 баллов, в другие – 50 баллов: 

    "Кроме того, некоторые лицеи проводят конкурс в 2 или 3 этапа. Однако мы стараемся, чтобы критерии отбора были на основе единой формы".

    Представитель министерства подчеркнул, что сейчас для лицеев существуют различные критерии отбора: 

    "Мы ходим адаптировать эти критерии друг другу и внедрить единую форму. Наша цель в том, чтобы прием учеников во все лицее был на основе единой формы. Сейчас в этом направлении ведутся работы. Вероятно, с этого года, данные критерии мы применим в качестве пилотных. С будущего года будет применяться однозначно. До 20 июня общественность будет проинформирована об этом".

    Напомним, что Минобразования еще 2 года назад приступило к централизованному приему учеников в 1 классы лицеев, подведомственных министерству образования. Начиная с прошлого года, проживающие на территории лицеев дети принимались в лицеи вне конкурса. Эта система применяется и в этом году.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi