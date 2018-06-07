Прием в I классы всех лицеев и гимназий будет проведен по единой форме

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ "Министерство образования готовит единую методологию приема во все лицеи и гимназии".

Как сообщает Report, об этом сказал завотделом по программам развития образования министерства Эмин Амруллаев.

По его словам, сейчас для приема в некоторые лицеи требуется 30 баллов, в другие – 50 баллов:

"Кроме того, некоторые лицеи проводят конкурс в 2 или 3 этапа. Однако мы стараемся, чтобы критерии отбора были на основе единой формы".

Представитель министерства подчеркнул, что сейчас для лицеев существуют различные критерии отбора:

"Мы ходим адаптировать эти критерии друг другу и внедрить единую форму. Наша цель в том, чтобы прием учеников во все лицее был на основе единой формы. Сейчас в этом направлении ведутся работы. Вероятно, с этого года, данные критерии мы применим в качестве пилотных. С будущего года будет применяться однозначно. До 20 июня общественность будет проинформирована об этом".

Напомним, что Минобразования еще 2 года назад приступило к централизованному приему учеников в 1 классы лицеев, подведомственных министерству образования. Начиная с прошлого года, проживающие на территории лицеев дети принимались в лицеи вне конкурса. Эта система применяется и в этом году.