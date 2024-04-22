Советник посла: Открытия Згленицкого внесли вклад в развитие нефтегазового сектора Азербайджана

Открытия польского геолога Витольда Згленицкого внесли значительный вклад в развитие газового и нефтяного сектора Азербайджана.

Открытия польского геолога Витольда Згленицкого внесли значительный вклад в развитие нефтегазового сектора Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом советник посла Польши в Азербайджане Михал Гречило заявил в ходе мероприятия, посвященного жизни и деятельности этого польского геолога и изобретателя.

По словам Гречило, Витольд Згленицкий малоизвестен в Азербайджане, и по этой причине посольство Польши в Баку организовало перевод книги, посвященной его жизни и творчеству: "Эта книга была написана несколько лет назад в Польше профессором Анджеем Ходубским".

"Мы хотели, чтобы азербайджаноязычные и англоязычные читатели ближе познакомились с деятельностью Витольда Згленицкого, поэтому посольство решило опубликовать книгу на двух языках. Мероприятие по продвижению азербайджаноязычной версии этой книги состоялось в феврале этого года и было организовано в сотрудничестве с Национальным музеем истории Азербайджана", - сказал советник.