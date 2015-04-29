​Началось ежегодное общее собрание НАНА

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ В здании президиума Национальной академии наук Азербайджана началось ежегодное общее собрание Академии. Как сообщает Report, на мероприятии, в работе которой принимает участие руководитель администрации президента, академик Рамиз Мехтиев, будет заслушан отчетный доклад о деятельности академии за 2014 год, а также состоятся выборы академика-секретаря Академии наук и академика-секретаря ряда структур НАНА.

В повестку дня также включены вручение золотой медали им. Низами Гянджеви именных наград НАНА. На общем собрании будут продемонстрированы выставочные экспонаты соответствующих структур Академии.

На собрании вместе с учеными и сотрудниками институтов и структур НАНА принимают также участие представители государственных и общественных организаций, руководители соответствующих министерств, научных учреждений и вузов.