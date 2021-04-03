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Министр: Ежедневно коронавирусом заражаются около 100 учителей и школьный персонал 

Министр: Ежедневно коронавирусом заражаются около 100 учителей и школьный персонал  "Мы находимся лицом к лицу с неопределенностью относительно ситуации заражения коронавирусом в ближайшие недели"
Наука и образование
3 апреля 2021 г. 16:49
Министр: Ежедневно коронавирусом заражаются около 100 учителей и школьный персонал 

"Мы находимся лицом к лицу с неопределенностью относительно ситуации заражения коронавирусом в ближайшие недели".

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев, отвечая на вопросы на тему “Организация обучения в период пандемии” на своей странице в Facebook.

“В настоящее время в стране ежедневно выявляют около 2 400 заражений. На фоне этих случаев некоторые люди выступают за то, чтобы дети и учителя ходили в школу. Это нормально, но школы не могут быть открыты, если есть много зараженных. Мы знаем, что в эти месяцы около 4-6% ежедневно заражавшихся являются учителями. Естественно, что не каждое заражение происходит в школе, заразиться можно от близких, в транспорте и в других местах. Ежедневно коронавирусом заражаются около 100 учителей и школьный персонал. Из них 80 процентов приходится на Баку, Сумгайыт и Абшерон”, - добавил министр.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Gündəlik 100-ə yaxın müəllim və məktəb personalı koronavirusa yoluxur"

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