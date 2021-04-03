Министр образования: Основной целью принятых решений является здоровье учащихся

Целью Министерства образования и руководителей школ является обеспечение непрерывного обучения

"На фоне заражения около 2 500 людей в сутки должно было быть принято какое-то решение. При принятии этих решений учитывались краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели и задачи".

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев, отвечая на вопросы на тему “Организация обучения в период пандемии” на своей странице в Facebook.

Он отметил, что целью Министерства образования и руководителей школ является обеспечение непрерывного обучения учащихся: “Но главная цель в принятых решениях - здоровье учащихся”.