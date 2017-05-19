Между НАНА и Сельджукским университетом Турции подписан меморандум о взаимопонимании

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Национальная Академия Наук Азербайджана и Сельджукский университет (СУ) Турции будут сотрудничать в области науки и образования в рамках Программы обмена "Мевлана". Как сообщает Report со ссылкой на НАНА, на встрече, организованной в Президиуме НАНА по этому поводу, между сторонами был подписан меморандум о взаимопонимании.

Президент НАНА, академик Акиф Ализаде отметил значимость сотрудничества НАНА с Сельджукским университетом с точки зрения интеграции науки и образования, а также налаживания взаимных плодотворных отношений в данной сфере.

Поблагодарив руководство НАНА за сердечный прием, ректор Сельджукского университета, профессор Мустафа Шахин подробно рассказал об истории создания руководимой им высшей школы, основных сферах деятельности, реализуемых международных программах и проектах. Он отметил, что, наряду с укреплением взаимных связей, осуществление обмена кадрами и опытом между научными учреждениями НАНА и университетом внесет весомый вклад в развитие образования и науки.

Затем стороны обсудили сферы сотрудничества. По соглашению, в Программе обмена "Мевлана" смогут принять участие магистранты и докторанты НАНА. Документ предусматривает расширение делового сотрудничества в сфере академической деятельности, образования и инноваций, осуществление проектов и программ развития в данной области, в том числе обмен кадрами между сторонами. Согласно меморандуму, обе организации будут проводить совместные научные видеоконференции и встречи.

На встрече приняли участие вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли, заместитель начальник Управления международных связей аппарата Президиума НАНА Зарифа Алиева, ректор Азербайджанского государственного педагогического университета, профессор Джафар Джафаров и профессор СУ Аладдин Акоз.

В заключение документ подписали президент НАНА, академик Акиф Ализаде и ректор СУ, профессор Мустафа Шахин.