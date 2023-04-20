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Уровень пиратства в сфере продажи книг в Азербайджане снизился с 61% до 20%

Уровень пиратства в сфере продажи книг в Азербайджане снизился с 61% до 20% Уровень пиратства в Азербайджане в сравнении с 2005 годом снизился с 61% до 20% в сфере продажи книг, с 90% до 53% - на рынке аудио и видео продукции, с 96% до 71% - на рынке программного обеспечения.
Наука и образование
20 апреля 2023 г. 12:53
Уровень пиратства в сфере продажи книг в Азербайджане снизился с 61% до 20%

Уровень пиратства в Азербайджане в сравнении с 2005 годом снизился с 61% до 20% в сфере продажи книг, с 90% до 53% - на рынке аудио и видео продукции, с 96% до 71% - на рынке программного обеспечения.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Кямран Иманов заявил на состоявшейся в рамках "Года Гейдара Алиева" и посвященной Всемирному дню книги и авторского права конференции на тему "Древние тексты и классические источники разоблачают армянские фальсификации и измышления, или реалии Зангезура - исконной азербайджано-тюркской земли".

Глава учреждения отметил, что в большинстве случаев Агентство участвует в судебных делах, связанных с правами интеллектуальной собственности, в качестве третьей стороны, не заявляющей самостоятельных требований.

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Версия на английском языке Kamran Imanov: Level of piracy in book sales in Azerbaijan down from 61% to 20%
Версия на азербайджанском языке Kamran İmanov: "Ölkədə kitab satışında piratçılığın səviyyəsi 61%-dən 20%-ə düşüb"

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